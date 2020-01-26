AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:06 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت قناة سكاي نيوز بسقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت إن 5 قذائف صاروخية سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن  4 صواريخ كاتيوشا قد سقطت في محيط المنطقة الخضراء.

وأطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بينها السفارة الأمريكية، بعد سقوط الصواريخ. بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو.

فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الجديد.

وقالت وسائل إعلان عراقية إن الانفجار أعقبه 3 انفجارات متتالية، دون الكشف عن أي مصابين أو قتلى حتى الآن.

وشهدت المنطقة ذاتها، صباح اليوم، سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد،  وانطلقت صافرات الإنذار داخل المنطقة بعد القصف الصاروخي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط صارخ في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

تحرك كبير من الأمن العراقي بعد استهداف معسكر مطار بغداد

أول فيديو لـ لحظة سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

أول تعليق من الجيش العراقي على قصف المنطقة الخضراء ببغداد

قصف صاروخي في بغداد..وانطلاق صافرات الإنذار بـ السفارة الأمريكية

سقوط صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد ..فيديو

ترشيحاتنا

120 مليونا.. سعر صادم لـ عقد الإماراتية أحلام الشامسي

غضب عارم من حكام تونس ضد عصام عبدالفتاح.. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

سيدة تنشر صورا لطفلها و تحذر الأمهات من خطورة التقبيل.. صور

بث مباشر.. مباراة مصر وتونس في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

عبدالعال: ضبط رئيس الضرائب برشوة لا يعني انحراف المصلحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة