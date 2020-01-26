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اقتصاد

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد

الأحد 26/يناير/2020 - 08:03 م
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2020، في 8 من البنوك العاملة في مصر، وذلك في الوقت الذي يشهد سوق المال تذبذب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجعت أسعار صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك عودة، البنك المصري الخليجي، الأهلي اليوناني بمصر، الأهلي الكويتي "بيريوس"، كريدي أجريكول، المصرف المتحد.

- البنك الأهلي المصري وبنك مصر 
يسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

- القاهرة و الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنكي القاهرة والإسكندرية  15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي
واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ليسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس
بينما حافظ الدولار في بنك قناة السويس على هدوءه ليسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني
فيما ظل سعر الدولار ثابتا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعره.
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