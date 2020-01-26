حلم الأولمبياد يقترب.. منتخب مصر يتقدم على تونس 15-11 في الشوط الأول





بدأ المنتخبين المباراة بشكل قوي ، وتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 ، قبل أن يرتكب لاعبو المنتخب المصري بعض الأخطاء ، لتتحول النتيجة لتقدم التوانسة بنتيجة 4-2 بعد مرور 6 دقائق.





وفي الدقيقة الثامنة ، قام حكم المباراة بإيقاف أحمد خيري لمدة دقيقتين ، وعلى عكس المتوقع ، لم يستفد المنتخب التونسي من النقص العددي وسط ارتباك من لاعبيه ، ليعادل الفراعنة النتيجة وتصبح 5-5 بعد 11 دقيقة ، بعد تألق كبير من اللاعب محمد سند.





وشهدت الدقيقة 12 ، أول تقدم للفراعنة ، عن طريق اللاعب محمد سند ، بعد هجمة مرتدة رائعة ، ليستمر بعدها تفوق سند ، ويضيف الهدف السابع في المرمى الخالي ، ليطلب المنتخب التونسي وقت مستقطع.





وبعد الوقت المستقطع ، استمر ارتباك نسور قرطاج ، واستمر تفوق محمد سند ، والذي أحرز الهدف الثامن ل منتخب مصر ، لكن المنتخب التونسي استطاع تسجيل الهدف السادس بعد صيام تهديفي دام أكثر من 6 دقائق.





وفي الـ 15 دقيقة الأخرى ، بدأ منتخب تونس يهاجم بشكل أكبر ، لكن كريم هنداوي كان حاضرًا ، وتصدى لـ 3 كرات متتالية للمنتخب التونسي ، لكن في الكرة الرابعة نجح التوانسة في هز شباكه ، وإحراز الهدف السادس .





استمر تألق الفراعنة ، مستغلين إيقاف اللاعب التونسي يوسف معرف ، ليعيدوا الفارق لـ 3 أهداف ، لكن حارس المنتخب التونسي تألق وأبعد أكثر من كرة لرفاق يحيي الدرع ، ليصبح الفارق بين المنتخبين هدف وحيد ، بنتيجة 12-11.





وفي الدقيقة 26 ، أوقف حكم المباراة ، اللاعب التونسي أسامة حسين لمدة دقيقتين ، ليستغل محمد ممدوح هاشم النقص العددي ويضيف الهدف الثالث عشر للفراعنة، ثم أحرز زميله علي زين الهدف الرابع عشر، ويحيي الدرع الهدف الخامس عشر ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة 15-11





تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول، حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الجزائر، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز 30-27.





ويتأهل بطل أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو، فيما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث تصفيات، بينما يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021.





وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على، ومحمد سند، وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر، ويحيى خالد، ومحسن رمضان، وأحمد خيري، وسيف الدرع، وأحمد هشام السيد، ويحيى الدرع، وعلى زين، وحسن قداح، وعمر بكار، وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر، وإبراهيم المصري، وممدوح هاشم، ووسام نوار، وأحمد عادل، وخالد وليد.