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رياضة

اخبار الأهلي.. بشرى سارة من شوبير للجماهير.. والاحمر يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم

الأحد 26/يناير/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاحد 26 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:



حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.


أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن سعادته البالغة بـإتمام صفقة انضمام صلاح محسن نجم الأهلي لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر.


أعلن الإعلامي أحمد شوبير استضافة حمدى فتحى نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي اليوم عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع عبر فضائية on sports.



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