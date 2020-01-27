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فن

رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:18 ص
رحمه حسن
رحمه حسن
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت رحمة حسن بإطلالة مميزة بالصورة مع وضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها. 

وحازت صورة رحمة حسن على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام. 

يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.
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