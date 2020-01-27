معرض الكتاب: استقبلنا 110 آلاف زائر يوم الجمعة..والاعداد ارتفعت عن العام الماضي

قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن معرض الكتاب يضم كتب فى مختلف المجالات.





وأضاف عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المعرض يضم 900 دار نشر من مختلف الدول، و 55 توكيل و 3502 مشارك، و الأشتراك فى المعرض يكون وفقًا لـ كراسة الشروط.





وأشار عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إلى أن مسئولى المعرض لا يستطيعون قراءة مليون عنوان، الخاصين بالكتب التى يتم عرضها.





وأوضح عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن سور الأزبكية شارك فى معرض هذا العام بـ 45 كتبة وفى العام الماضى كانوا مشاركين بـ 9 مكاتب فقط.





ولفت عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إلى أن الإقبال على معرض الكتاب هذا العام مرتفع عن العام الماضي، مؤكدًا أن المعرض شهد إقبالا فى أول يوم وصل لـ 85 ألف زائر، بخلاف الدعوات التى تقدم للجامعات، ويوم الجمعة وصل لـ 110 ألف.