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حلم تحقق..حكاءة مغربية عن مشاركتها للمرة الأولى بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:59 ص
الحكاءة المغربية
الحكاءة المغربية آمال المزوري
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البهى عمرو

قالت الحكاءة المغربية، آمال المزوري، إن مشاركتها بمعرض الكتاب هذا العام يعتبر حلما كبيرا بالنسبة لها وقد تحقق.

وأضافت الحكاءة المغربية، آمال المزوري، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن مشاركتها فى معرض الكتاب هذا العام يعتبر الأول وسعيد بهذه المشاركة.


وأشارت الحكاءة المغربية، آمال المزوري، إلى أنها شاركت فى المعرض بفضل الكاتبة المغربية سعدية العادلى، مؤكدة أن هذا المشاركة تضيف فى شخصيتها.


وأوضحت الحكاءة المغربية، آمال المزوري، أنها تقوم بعرض حكايات قصص لكل الفئات العمرية للشباب و الأطفال و الشيوخ.


ولفتت الحكاءة المغربية، آمال المزوري، إلى أنها قامت بتوثيق بعض القصص التي قامت بتأليفها.

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