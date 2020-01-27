أول تعليق لـ روسيا بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد

علقت وزارة الخارجية الروسية على القصف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد أمس الأحد، قائلة إنه يتوجب على السلطات المحلية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية.





ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "يجب ضمان أمن أي مؤسسة دبلوماسية بالتأكيد"، مضيفا: "لا نعتبر أنه يجوز الخروج والتجاوز عن هذا المعيار".





وكانت خمسة صواريخ مجهولة المصدر، سقطت أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ووقع واحد منها في محيط السفارة الأمريكية.





وردًا على ذلك، طالبت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية، بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بعد القصف الصاروخي الذي تعرضت له سفارتها في بغداد.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة". وأضاف "منذ سبتمبر الماضي وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات ضد موظفين أمريكيين في العراق".

وأشار المتحدث "لا يزال الوضع الأمني متوترًا، وما زالت الجماعات المسلحة تشكل تهديدًا. لذلك، علينا أن نبقى يقظين".



