دخلت في غيبوبة.. أزمة صحية تداهم أم الفنانة هبة السيسي.. تفاصيل

كانت الفنانة هبة السيسي ظهرت بإطلالة أنيقة للغاية فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بفستان كب باللون الأبيض والأسود، من الدانتيل، ومزين ببعض الورود على المنطقة السفلي من الفستان، هو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.





وتركت هبة السيسي شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة جذابة ومميزة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



