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فن

دخلت في غيبوبة.. أزمة صحية تداهم أم الفنانة هبة السيسي.. تفاصيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:04 م
هبة السيسى
هبة السيسى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هبة السيسي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة تسببت فى دخولها فى غيبوبة.

وقالت هبة السيسى، "امى فى غيبوبة يا رب الشفاء من عندك". 

كانت الفنانة هبة السيسي ظهرت بإطلالة أنيقة للغاية فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي،  بفستان كب باللون الأبيض والأسود، من الدانتيل، ومزين ببعض الورود على المنطقة السفلي من الفستان، هو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت هبة السيسي شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة جذابة ومميزة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وأكملت هبة السيسى إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، وعقد أنيق حول عنقها، وقامت بأختيار حقيبة يد باللون الأسود، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها.
دخلت في غيبوبة.. أزمة صحية تداهم أم الفنانة هبة السيسي.. تفاصيل
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