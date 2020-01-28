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مرأة

لقاء العمالقة.. يسرا وفيفي عبده وبوسي شلبي وصفية العمرى يتألقن

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:19 ص
الفنانة صفية العمري
الفنانة صفية العمري وفيفي عبد ويسرا وبوسي شلبي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة بوسى شلبي عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالفنانة يسرا و فيفي عبدة وصفية العمري .


وعلقت عليها قائلة "أجدع ناس فيفي عبدة ويسرا وصفية العمري .

تألقا الفنانات بإطلالات مبهجة فحرصت الفنانة بوسى شلبي على أرتداء كاجت من اللون الذهبي السوارية وبه شرائط ونسقت معه بنطلون أسود .

وأرتدت الفنانة فيفي عبدة بدلة كاجوال ،بكتف ساقط ذات اللون الأسود ،فيما أرتدت الفنانة صفية العمرى بدل من اللون الأسود .

ظهرت الفنانة يسرا ،ببلوفر ذات اللون الأبيض ونسقت معه بنطلون أسود .


أما من الناحية الجمالية تألقا الفنانات الأربعة بمكياج كامل وظهرا بالشعر الأشقر الذى ميز أطلالتهم ،وظهر على وجههم ملامح السعادة بالتجمع الرائع ،وأنهالت عليهم التعليقات .


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