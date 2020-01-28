لقاء العمالقة.. يسرا وفيفي عبده وبوسي شلبي وصفية العمرى يتألقن









وعلقت عليها قائلة "أجدع ناس فيفي عبدة ويسرا وصفية العمري .





تألقا الفنانات بإطلالات مبهجة فحرصت الفنانة بوسى شلبي على أرتداء كاجت من اللون الذهبي السوارية وبه شرائط ونسقت معه بنطلون أسود .





وأرتدت الفنانة فيفي عبدة بدلة كاجوال ،بكتف ساقط ذات اللون الأسود ،فيما أرتدت الفنانة صفية العمرى بدل من اللون الأسود .





ظهرت الفنانة يسرا ،ببلوفر ذات اللون الأبيض ونسقت معه بنطلون أسود .









أما من الناحية الجمالية تألقا الفنانات الأربعة بمكياج كامل وظهرا بالشعر الأشقر الذى ميز أطلالتهم ،وظهر على وجههم ملامح السعادة بالتجمع الرائع ،وأنهالت عليهم التعليقات .









نشرت الفنانة بوسى شلبي عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالفنانة يسرا و فيفي عبدة وصفية العمري .