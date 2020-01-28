AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 28-1-2020

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:07 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 28 يناير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 51.60 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 40.71 جنيه للشراء و41.16 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الريال السعودى بـ4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 19 نوفمبر 2019

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-12-2019

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-12-2019

سعر العملات العربية اليوم الأحد 8-12-2019

أسعار الريال السعودى والعملات العربية اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 -1 - 2020.. فيديو

ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والقنوات الناقلة

محمد عاطف يخطف قلب إيه في حفل خطوبة سعيد بـ شبراخيت

الجارالله يكشف تطورات جديدة حول المصالحة العربية مع قطر

في ذكرى ميلاد عبدالله غيث.. قصة رحيله المأساوية واللحظات الأخيرة بحياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج