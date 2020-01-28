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أخبار العالم

بعد استقالته.. أول تعليق لـ رئيس الوزراء القطري السابق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:53 م
رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري السابق
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شيماء مصطفى
نشر رئيس الوزراء القطري السابق، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تغريدة عقب إعلان استقالته من منصبه في التغيير الوزاري الذي أجري اليوم، الثلاثاء، وأثار جدلًا كبيرًا بسبب الإعلان المفاجئ عنه، وسط تداول أنباء بشأن وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة في الدوحة.

ووجه عبد الله بن ناصر في تغريدته، الشكر لأمير قطر، وأعرب عن تمنياته بأن يكون قد وفق في تحمل المسئولية والأمانة طوال فترة خدمته للوطن وللأسرة الحاكمة.

كما وجه الشكر لكل من عمل معه قائلا: "أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عين اليوم، الثلاثاء، خالد بن خليفة رئيسًا جديدا للحكومة في إطار تعديل وزاري مفاجئ.

وقال الديوان الأميري في قطر، إن تميم قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في المنصب.

ونقل موقع "ميدل إيست أون لاين"، عن عدة تقارير أن رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر كان من بين المؤيدين للمصالحة مع دول الرباعي العربي، وقد مثّل قطر في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض مؤخرا.

فيما ذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة في قطر، حيث أوضحت مصادر مقربة منها، أن سبب إجبار رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على الاستقالة، رفضه للوجود التركي في قطر.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر قال في مجلس خاص بعزاء والدته: "أخاف نندم على جيّة الأتراك ولا يطلعون بعدين"، وهي الجملة التي كانت سببًا في إقالته من منصبه.
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