جاد شويري لـ صدى البلد: هذا أكبر إنجاز للثورة اللبنانية

تحدث الفنان اللبناني جاد شويري عن الثورة اللبنانية التي اندلعت قبل أشهر ومازالت مستمرة لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن اللبنانيين لن ولم يستسلموا قبل تحقيق مطالبهم كافة أو التراجع.





وقال جاد شويري في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "الثورة اللبنانية حققت جزءا من مطالبها وليست كلها، مثل اختيار نقيب للمحامين ليس له أي انتماء حزبي، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ لبنان".





وأضاف المطرب والمخرج اللبناني: "أجمل ما في الثورة اللبنانية أنها وحدت صفوف الشعب اللبناني بعيدا عن الطائفية واختلاف المذاهب والديانات"، مصرحا: "صار لبنان واحد وده أكبر إنجاز".



