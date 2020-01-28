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فن

بـ فستان أحمر.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها على إنستجرام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:18 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها صورا جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لاميتا وهي ترتدى فستانا أحمر قصيرا مكشوف الكتفين ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة، وعلقت قائلة "سيدات ذات اللون الاحمر صباح الخير".


يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، والراحل عزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.


شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".


وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.


بـ فستان أحمر.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها على إنستجرام
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