جربي بنفسك.. نوع من الخضراوات يعيد إحياء بشرتك ونضارتها

لا يقتصر استخدام الكرفس على الأطعمة فقط، فهو يعد من أهم منتجات التجميل والعناية ببشرتك، فيحتوى على العديد من الفيتامينات المختلفة التى تفيد البشرة بشكل قوى.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد الكرفس على البشرة .





- يحتوي عصير الكرفس على معدلات عالية جدًا من المياه، التى يمكن أن تتجاوز الثمانين بالمئة مما يجعله مصدر أساسي في ترطيب بشرتك.





- يساعد تناول الكرفس بانتظام فى تحويل بشرتك بعد فترة قصيرة إلى ناعمة ورطبة.





- يحتوى الكرفس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يطهر جسمك من السموم، ويزيل الخلايا الميتة من البشرة بشكل فعال.





- يساعد الكرفس فى حماية بشرتك من التعرض للأمراض الجلدية المختلفة.





- يعد عصير الكرفس مشروبًا غنيًا بالفيتامينات A، B، C، K والنياسين وحمض الفوليك، الضرورية لعلاج المشاكل الجلدية، وإنتاج الكولاجين وتغذية الجلد ومحاربة التجاعيد.



