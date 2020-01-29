AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جربي بنفسك.. نوع من الخضراوات يعيد إحياء بشرتك ونضارتها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
لا يقتصر استخدام الكرفس على الأطعمة فقط، فهو يعد من أهم منتجات التجميل والعناية ببشرتك، فيحتوى على العديد من الفيتامينات المختلفة التى تفيد البشرة بشكل قوى.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد الكرفس على البشرة .

- يحتوي عصير الكرفس على معدلات عالية جدًا من المياه، التى يمكن أن تتجاوز الثمانين بالمئة مما يجعله مصدر أساسي  في ترطيب بشرتك.

- يساعد تناول الكرفس بانتظام فى تحويل بشرتك بعد فترة قصيرة إلى ناعمة ورطبة. 

- يحتوى الكرفس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يطهر جسمك من السموم، ويزيل الخلايا الميتة من البشرة بشكل فعال.

- يساعد الكرفس فى حماية بشرتك من التعرض للأمراض الجلدية المختلفة.

- يعد عصير الكرفس مشروبًا غنيًا بالفيتامينات A، B، C، K والنياسين وحمض الفوليك، الضرورية لعلاج المشاكل الجلدية، وإنتاج الكولاجين وتغذية الجلد ومحاربة التجاعيد.

- يحتوى الكرفس على نسبة لا يستهان بها من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم، والحصول على هذه المعادن يضمن لك التمتع  ببشرة مشرقة ومتوهجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد تناول البصل للشعر .. هام| حل سحري للتخلص من القمل

فى تقلبات الطقس.. 5 أطعمة تتناسب معه وتعزز جهازك المناعى

4 أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة كليتك

فى الشتاء.. أكلات ومشروبات تمد الجسم بالطاقة وتحمي البشرة من الجفاف

ترشيحاتنا

عمار حمدي يكشف عن رسالة فايلر له قبل الرحيل عن الأهلي

أخبار الفن .. ارتباط أصالة بطبيبها الخاص .. حالة نادية لطفي الصحية.. رد أحمد الفيشاوي بعد قرار حبسه

بسبب الحصان.. كريم عبد العزيز يتعرض لموقف محرج في ليلة الدخلة

لو فات وقت الفجر فأيهما يصلى أولا الفرض أم السنة؟

الضوابط الشرعية لعمل أكثر من عمرة في السفر الواحد.. أمين الفتوى يكشف عنها

هاني حتحوت: كارتيرون كان تائها أمام مدرب دجلة والزمالك أفلت من هزيمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور