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توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن رئيس الحكومة القطرية الجديد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:38 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر حدث بها انقلاب ناعم، حيث قام تميم بقبول استقال رئيس الحكومة فى قطر عبدالله بن ناصر.  


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال  تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تميم عين خالد بن خليفه الثانى، بدلا منه.


كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب استقالة عبد الله بن ناصر، رئيس الوزراء القطري، وقال إن «عبد الله بن ناصر أعرب عن خوفه من دخول الأتراك قطر خلال عزاء والدته الفترة الماضية».


وتابع موسى «كلام بن ناصر حقيقي فالأتراك احتلوا قطر ولن يخرجوا مرة أخرى»، مردفا «تميم حاسب بن ناصر على تصريحاته و أقاله ودفع ثمن تصريحات ».


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن رئيس الوزراء الجديد فى قطر هو الذراع الأيمن لـ تميم، وحصل على المكافأة نتيجة نقل المعلومات لتميم.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن رئيس الوزراء الجديد بقطر متهم برشاوى فى العاب القوى، وهناك آلاف الملايين تم دفعها، لشراء كأس العالم و شراء البطولات لقناة قطر الرياضية.

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