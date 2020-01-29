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أخبار العالم

طائرة أمريكية تجلي دبلوماسيين من ووهان الصينية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:45 ص
طائرة أمريكية تجلي
طائرة أمريكية تجلي مواطنين من ووهان الصينية
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رحيم يسري
غادرت طائرة أمريكية على متنها مجموعة من المواطنين، بينهم دبلوماسيون، مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا المستجد في الصين.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول بوزارة الخارجية، قوله: إن طائرة تابعة للوزارة تغادر ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تصل إلى كاليفورنيا.

وأكد مصدر مطلع للشبكة، أنه من المتوقع أن يكون على متن الطائرة نحو ثلاثين من الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم.

ووصلت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا  في الصين إلى أكثر من 106 قتلى، مع تسجيل نحو 1300 حالة إصابة جديدة.
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