طائرة أمريكية تجلي دبلوماسيين من ووهان الصينية

غادرت طائرة أمريكية على متنها مجموعة من المواطنين، بينهم دبلوماسيون، مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا المستجد في الصين.





ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول بوزارة الخارجية، قوله: إن طائرة تابعة للوزارة تغادر ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تصل إلى كاليفورنيا.





وأكد مصدر مطلع للشبكة، أنه من المتوقع أن يكون على متن الطائرة نحو ثلاثين من الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم.



