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معاون وزير التضامن يروى قصة مشرفة بدار أيتام تعدت بالضرب على الفتيات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:22 ص
معاون وزير التضامن
معاون وزير التضامن الاجتماعى
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ريهام فيكتور

قال علاء عبد العاطى معاون وزير التضامن الاجتماعى: إن الفترة الأخيرة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشرفة على إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر وهي تضرب إحدى الفتيات ضربا انتقاميا مما أثار غضب الجميع.


وأضاف علاء عبد العاطى خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن آليات الوزارة تعددت كثيرا الفترة الماضية فى التعامل  مع دور رعاية الأيتام .


وأشار معاون وزير التضامن الاجتماعى، إلى أن إدارة الحالة عبارة عن فرق منتشرة فى كل محافظات مصر ، لافتا إلى أن وزارة التضامن دورها متابعة أعمال دور الأيتام .


وأوضح معاون وزير التضامن الاجتماعى، ان أحد الزملاء أثناء متابعة عملها فى الدار التى حدثت بها الواقعة ، قامت إحدى الفتيات بإعطائها الفيديو والصور .


وتابع أننا قمنا بإبلاغ الإدارة المعنية في المديرية وقام مأمور الضبط القضائي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية لاتخاذ الإجراءات كاملة وحول الموضوع للنيابة قبل ظهوره على السوشيال ميديا وهذا ما يسمى الإجراء القانوني.


وأكد أن  المهم الآن هو إزالة الآثار الناتجة عن الحدث للفتيات من خلال التدخلات النفسية والاجتماعية في الدار وتحويل هذه الواقعة للنيابة لأنه يعد جرما، ونوه إلى أن الشق الثالث إدارى وهو الحفاظ على المنظومة لإعادة تشكيل فريق العمل.
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