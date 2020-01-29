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توك شو

كون زي رغيف العيش.. قصيده تبعث على الأمل للشاعر خلف جابر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:52 ص
الشاعر الشاب خلف
الشاعر الشاب خلف جابر
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فرح علاء الخولي

قال الشاعر الشاب خلف جابر، صاحب ديوان "من أعلى نخلة في الصعيد .. عيل بيطير غناويه للقاهرة"،  وهو من مواليد محافظة بني سويف، ووصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم في شعر العامية، وهو يحكي بشكل مختصر عن الصراع الذي دار في شخصية الشاعر خلف وتطوره في القاهرة وهي مكان عيشه الآن.

وأضاف الشاعر خلف جابر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن ديوانه صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع ديوان شعر العامية "من أعلى نخلة في الصعيد عيل بيطير غناويه للقاهرة"، والمقرر أن يشارك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51 في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وصدر من قبل ديوانه الأول "عجلة خشب" عن دار العلوم للنشر والتوزيع في العام 2015، كما أصدر ديوان "أربعاء أيوب" عن دار دون للنشر في العام ، كما نشر عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة"، وكتب أغاني لعدد من فناني الأندرجراوند. 2017.


وهو يعمل صحفيًا في إحدى الصحف ويرى يفكر بالعامية فيعبر بجمله ف الشعر باللغة العامية، متأثرًا الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وبأسلوبه في الشعر العامي.
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