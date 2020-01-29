مقيد بكوفية.. العثور على جثة مسن داخل شقته في بني سويف

فوجئت مُعلمة اليوم، الأربعاء، بجثة والدها مقيد اليدين والقدمين، داخل شقته بمساكن طه الساعي بمدينة ناصر شمال بني سويف، ولا يحتوي جسده على أي إصابات ظاهرية، ولكن توجد آثار بعثرة في محتويات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ من "حنان. إ"، 52 عاما، مُعلمة، مقيمة بمساكن طه الساعي في شارع جمال عبد الناصر دائرة المركز، عن وفاة والدها "إ. ذ"، 75 عاما، مساعد شرطة بالمعاش، مقيم نفس العنوان داخل شقته.
وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، تبين أن الجثة مسجاة على الأرض بمدخل الشقة وبكامل ملابسه مقيد اليدين والقدمين بكوفية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وسلامة جميع النوافذ والأبواب.
كما تبين من سؤال ابنة المتوفى، أن والدها يقطن بمفرده في الشقة بالطابق الرابع بذات العقار المقيمة فيه، وأثناء صعودها للاطمئنان عليه، فوجئت به مسجى على الأرض مقيد اليدين والقدمين، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، ولم تتهم أحدا بذلك، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي انتقلت لمكان البلاغ للمعاينة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمكان الواقعة.
من ناحيته، وجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 507 إداري مركز شرطة مركز ناصر.