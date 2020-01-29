مقيد بكوفية.. العثور على جثة مسن داخل شقته في بني سويف

فوجئت مُعلمة اليوم، الأربعاء، بجثة والدها مقيد اليدين والقدمين، داخل شقته بمساكن طه الساعي بمدينة ناصر شمال بني سويف، ولا يحتوي جسده على أي إصابات ظاهرية، ولكن توجد آثار بعثرة في محتويات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ من "حنان. إ"، 52 عاما، مُعلمة، مقيمة بمساكن طه الساعي في شارع جمال عبد الناصر دائرة المركز، عن وفاة والدها "إ. ذ"، 75 عاما، مساعد شرطة بالمعاش، مقيم نفس العنوان داخل شقته.





وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، تبين أن الجثة مسجاة على الأرض بمدخل الشقة وبكامل ملابسه مقيد اليدين والقدمين بكوفية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وسلامة جميع النوافذ والأبواب.



