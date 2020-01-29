ولي عهد ابو ظبي يبحث عن مدرسة لتكريمها..اعرف السبب.. فيديو

"بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة".

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