ولي عهد ابو ظبي يبحث عن مدرسة لتكريمها..اعرف السبب.. فيديو

نشر ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد فيديو عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " لإحدي المدًرسات التي تتعامل بشكل جيد مع طلابها في بداية اليوم الدراسي.
وقال ولي عهد أبو ظبي: "بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة".
وخلال تغريدته عبر صفحته الرسمية علي تويتر أوضح ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي أن يبحث عن تلك المدًرسة حيث غرد قائلا : نبحث عنها لمن يعرفها ؟
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم مصلحة الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء.
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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص قيادة الدولة الحكيمة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات والأدوات العملية التي تمكنهم من العمل في مختلف القطاعات في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة.