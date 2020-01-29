رئيس العمل الوطني الليبي: لا يمكن إيجاد أي حل سياسي لأزمة البلاد.. فيديو

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية: إن مجلس الأمن يسعى من خلال المقترحات مسودة القرار التي تقدمها بريطانيا فى الحماية الدولية، لوقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا.





وأشار خالد ترجمان، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، إلى أنه مع استمرار هذا الوضع سيكون هناك مأساة داخل ليبيا، هي الدخول فى حوارات سياسية مع القتلة و الإخوان المسلمين والمرتزقة.





وأكد رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، أن تركيا بالفعل أرسلت قواتها الى الأراضي الليبية ، موضحا ان هذا يعد استهزاء وخرق للقرارات التي أصدرها العالم من قبل تركيا.





وأوضح خالد ترجمان، أن رد مجلس الأمن يجب أن يكون قويا ورادعا، موضحا أن على ليبيا أن تستعد لمواجهة تركيا و الميليشيات العسكرية ، إضافة إلى جماعة الإخوان الإرهابية.



