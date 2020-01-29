نصحت غيري ونسيت نفسي.. بسمة وهبة عن حريق شقتها.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، فى أول ظهور لها بعد حريق شقتها فى الأيام الماضية،" إنها قامت بتوجيه النصائح للمواطنين ولكن نسيت نفسها".





وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج كل يوم المذاع على قناة أون إى، أنه بعد وفاة والد الفنان ايهاب توفيق نتيجة الحريق بسبب المدفأة قامت بتوجيه نصائح كثيرة للمواطن وتحدثت عن الاستخدام الخاطئ للمدفأة.





وأشارت بسمة وهبة إلى أنها ظلت تتحدث كثيرًا فى هذا الموضوع وبعد كل ذلك وقعت هي في المشكلة، وأكد أنها حرقت بالنار بسبب المشترك و المدفأة.





ولفتت بسمة وهبة، إلى أنها قامت بشراء مشترك مستور، ولكن المشترك انحرق وتسبب فى حريق كبير.





يشار الى ان الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لحريق فى شقتها خلال الأسبوعين الماضيين.