AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصحت غيري ونسيت نفسي.. بسمة وهبة عن حريق شقتها.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:37 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements
البهي عمرو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، فى أول ظهور لها بعد حريق شقتها فى الأيام الماضية،" إنها قامت بتوجيه النصائح للمواطنين ولكن نسيت نفسها".


وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج كل يوم المذاع على قناة أون إى، أنه بعد وفاة والد الفنان ايهاب توفيق نتيجة الحريق بسبب المدفأة قامت بتوجيه نصائح كثيرة للمواطن وتحدثت عن الاستخدام الخاطئ للمدفأة.


وأشارت بسمة وهبة إلى أنها ظلت تتحدث كثيرًا فى هذا الموضوع وبعد كل ذلك وقعت هي في المشكلة، وأكد أنها حرقت بالنار بسبب المشترك و المدفأة.


ولفتت بسمة وهبة، إلى أنها قامت بشراء مشترك مستور، ولكن المشترك انحرق وتسبب فى حريق كبير.


يشار الى ان الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لحريق فى شقتها خلال الأسبوعين الماضيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجنب الحرائق.. 7 نصائح يجب اتباعها فورا عند استخدام الدفاية الكهربائية

النيران تلتهم بيوت الفنانين.. حريق فى فيلا إيهاب توفيق.. نادية سلامة تنجو من الموت.. والعناية الإلهية تنقذ ريم أحمد

حرائق تلتهم بيوت الفنانين والمشاهير .. إيهاب توفيق يفقد والده .. محمود الجندي يواسي نفسه بعد رحيل زوجته وأولاده .. ونجاة نادية سلامة وريم أحمد من الموت

بعد مصرع والد الفنان إيهاب توفيق| تعرف على نصائح عند استخدام الدفاية الكهربائية وبدائل طبيعية لها.. وأبرز المخاطر الصحية من استخدامها وبعض الأطعمة التي تساعد في الشعور بالدفء

نصائح هامة تحميك من مخاطر القنابل الموقوتة «السخان والدفاية»

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لبرلمان بسبب الدفايات الكهربية المغشوشة

ترشيحاتنا

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

الزمالك يتعاقد مع مدرب أحمال بسبب الأهلي والترجي

قتل 5 مواطنين.. حفظ التحقيقات في مذبحة أوسيم لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم.. صور

أبرزهم قلة والسد العالي .. 5 لاعبين سودانيين تألقوا بقميصي الأهلي والزمالك

أزارو يعتذر لـ هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق بسبب الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي