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فن

لطيفة تحتفل بنجاح أحدث أغانيها.. في الأحلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:02 م
لطيفة - في الأحلام
لطيفة - في الأحلام
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سعيد فراج
احتفلت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بنجاح أغنيتها الجديدة "في الأحلام" التي طرحتها مؤخرًا، وتخطت نسب الاستماع لها حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب. 

وكتبت لطيفة تعليقًا على بوستر الأغنية: "اول مليون مشاهدة لكليب #في_الاحلام شكرًا جمهوري و حبايبي على الدعم و المحبة و سعيدة ان الاغنية عجبتكم". 

كانت لطيفة، روجت لألبومها الجديد، بنشر صورة من بوسترات الألبوم عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور الشهير إنستجرام.

ولاقى البوستر الدعائي لألبوم لطيفة الجديد استحسان جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام بشكل كبير.

كانت احدث ألبومات لطيفة "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.

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