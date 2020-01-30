بعد اكتمال النصاب القانوني.. الهندسة المعمارية تعقد جمعيتها العمومية العادية.. اعرف التفاصيل كاملة

رئيس شعبة الهندسة المعمارية:

نقوم بمهامنا نحو مهندسي الشعبة للإرتقاء بالمهنة

لجنة قامت بالموافقة 59 قيد مهندس استشاري

ماجد سامي :نستهدف التواصل والتنسيق مع المؤسسات الهندسية داخل وخارج مصر





عقدت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين جمعيتها العمومية العادية بعد أن أعلن الدكتور المهندس ماجد سامي- رئيس الشعبة عن تأجيل انعقادها لمدة ساعتين وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب نص القانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك في حضور المهندس محمد حسانين- وكيل الشعبة، والمهندس ماجد نبيل ذكي- أمين الشعبة، والمهندس محمود العربي- أمين مساعد الشعبة، وعدد من مهندسي العمارة

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استهلت الجمعية فعالياتها بالسلام الوطني، أعقبه رئيس الشعبة بكلمة رحب فيها بالحضور واصفًا التجمع من خلال الجمعية العمومية أو ندوات الشعبة بالفرصة الجيدة لتبادل الرؤى والأفكار والتي تساهم بشكل كبير في ملامح نشاط الشعبة، ثم قام بعرض لجدول الأعمال.





وأشار ماجد سامي إلى أن شعبة الهندسة المعمارية تقوم بمهامها المهنية نحو المهندسين المعماريين لرفع شأن مهنة الهندسة المعمارية من خلال اللجان الداخلية.





ثم قام رئيس الشعبة بعرض نشاط اللجان الدائمة للشعبة ومنها لجنة القيد والمعادلات، موضحًا أنها تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين حيث يتم من خلالها النظر في طلبات القيد والمعادلات وإضافة لقب الدكتوراه وتصريح مزاولة المهنة لغير المصريين طبقًا لشروط المجلس الأعلى، مشيرًا أنه قد تمت الموافقة على 55 طلب من الحاصلين على بكالوريوس جامعات جمهورية مصر العربية، وأيضًا الموافقة على 28 طلب لإضافة لقب دكتوراه وعدم الموافقة على 3 طلبات، وكذلك الموافقة على طلب واحد بتصريح مزاولة المهنة لغير المصريين.





كما تطرق ماجد سامي إلى نشاط اللجنة الاستشارية والتي تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين وتضم نخبة من أساتذة الجامعات الاستشاريين المتخصصين في المجالات المختلفة للعمارة والتخطيط، ليقوموا بفحص الأعمال ومراجعة المستندات المقدمة لقيد مهندسين استشاريين، أو إضافة مجال أو ترخيص مكتب نوعي لصاحب الطلب، طبقًا للشروط والمعايير التي تسهم في رفع وارتقاء مهنة الاستشاريين والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى ولائحة المهندسين الاستشاريين، ومناقشة تحسين وتطوير المتطلبات للتخصصات المختلفة للعمارة منوهًا أن اللجنة قامت بالموافقة 59 قيد مهندس استشاري ، والموافقة على كل من 10 طلبات إضافة مجال استشاري و7 طلبات ترخيص مكتب هندسي استشاري نوعي أول مر.





من جانبه استعرض المهندس محمد حسانين أعمال اللجنة الدائمة للمسابقات المعمارية والتخطيطية، والتي تقوم بتقديم الاستشارات لمنظمي المسابقات، وتختص بالإشراف على المسابقات لضمان تطبيق اللائحة، والتأكد من سلامة الإجراءات وأن تنظيم المسابقة يوفر الضمانات الكافية للمتسابقين، ومتابعة أي مسابقات تطرح، ومساعدة الجهات المختلفة في تجهيز كراسة الشروط، كما قامت اللجنة بتنظيم مسابقة تصميم نادي نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف.





وعن دور لجنة الشكاوى وتقدير الأتعاب أوضح المهندس ماجد نبيل ذكي أن اللجنة معنية بدراسة الشكاوى المحولة إليها من اللجان العليا ودراستها، ورفع تقرير للجنة العليا المختصة للاعتماد.





وفيما يخص الندوات والمؤتمرات أفاد أمين شعبة الهندسة المعمارية أن الشعبة نظمت ندوة بعنوان (النيل رحلة كتاب إلى المنابع والمدن)، والمشاركة في الاجتماع السنوي في ماليزيا لمفوضية ممارسة مهنة العمارة بالاتحاد الدولي للمعماريين، والمشاركة في مقترح خطة تطوير المنطقة المحصورة بين الحسين والأزهر، والمشاركة في لجنة جهاز التنسيق الحضاري لاختيار ألوان الواجهات بالمحافظات، وتقديم مقترح بمعايير الحصول على السجل الهندسي للجنة مزاولة المهنة.





وبدوره أوضح المهندس محمود العربي أن شعبة الهندسة المعمارية قامت بمخاطبة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للاجتماع بحضور رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بخصوص وضع نمط واحد للمباني مما يؤثر على الإبداع المعماري، وكذلك إعداد خطاب مقدم إلى وزير السياحة والآثار بشأن تخطيط ميدان التحرير، وأيضًا تمثيل الشعبة في اجتماع جمعية المحافظة على تراث مصر الجديدة بخصوص الكباري التي أنشأت مؤخرًا وتأثيرها على النسيج العمراني.





وعن مقترحات خطة عمل الشعبة لعام 2020 أشار الدكتور المهندس ماجد سامي أنها تشمل استكمال التواصل والتنسيق مع المؤسسات المعمارية بمصر وخارجها، والتأكيد على ضرورة فرص نظام النقاط CPD كجزء من تقييم المهندس للدرجات المهنية بالنقابة، ومتابعة اقتراح الشعبة بوضع حدود لمرتبات المعماريين بالمكاتب وحدود مسئولياتهم، وكذلك عمل قاعدة بيانات بالمعماريين الفائزين بجوائز معمارية عالمية سنويًا.



