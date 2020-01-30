AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. تليسكوب عملاق يلتقط أوضح صورة للشمس في التاريخ

الخميس 30/يناير/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تمكن تليسكوب "دانيال إينوي" الشمسي الموجود في هاواي، من التقاط اوضح صورة للشمس في التاريخ، حيث التقط صورة واضحة وقريبة للغاية لما يعرف بـ"بلازما الغليان" لسطح الشمس. 

ويأمل الباحثون أنه من خلال تكبير صور قرص الشمس يمكنهم معرفة ما الذي يجعل الشمس تطلق لهبها في الفضاء، مما قد يتسبب في إتلاف أقمار الأرض وشبكات الطاقة والاتصالات.

ويتطلب التليسكوب العملاق  أنظمة تبريد قوية لتبديد 13 كيلو واط من الحرارة التي تتعرض لها مرآته الرئيسية، كما أنه يستخدم بصريات دقيقة لتعويض الاضطراب الذي يتعرض له وكل ما يمكن أن يحجب رؤيته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تطلق قمرا صناعيا عسكريا للتفتيش عن الأقمار الصناعية الأخرى

شاهد| روسيا تطلق قمرا عسكريا جديدا

الكويت على موعد مع كسوف جزئي للشمس بعد 24 يوما

د.كرم علام يكتب: سرطان الجلد.. والتعرض للشمس!

معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهد ظاهرة فلكية.. 10 يناير

مصر تشهد يوم الجمعة المقبل باكورة ظاهرتي الكسوف والخسوف في العام الميلادي الجديد

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك ويست هام

المصري يحسم مصير إيهاب جلال بعد تقديم استقالته

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عاما

رد فعل محمد صلاح بعد طلب لاعب ويست هام تبادل القميص معه ..فيديو

حياة سيد قطب.. عبد الفتاح إسماعيل وعلاقته بـ تمويل وتسليح الفصائل الإخوانية

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات أردوغان جنوب طرابلس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس