الحرقة أبرزها.. 6 علامات تحذيرية انتبهى إليها أثناء الحمل

1. تقلب المزاج





من الطبيعي جدًا تجربة تقلبات مزاجية أثناء الحمل ، ويحدث ذلك عندما يكون هناك ارتفاع في مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون. هذا التقلب المزاجي يجعلك تشعرين بالاكتئاب والغضب والقلق.





2 . تغيير في درجة حرارة الجسم





ارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدية ، ودرجة الحرارة التي يتمتع بها الجسم أثناء الراحة هي من أعراض الحمل الأخرى. ترى النساء تغيرا في درجة حرارة الجسم عندما تكون حاملا.





3. ارتفاع ضغط الدم





ارتفاع ضغط الدم جنبا إلى جنب مع الدوخة والإغماء هو من الأعراض الشائعة للحمل. منذ تمدد الأوعية الدموية ، فإنه يمكن أن يضع ضغوطا إضافية على قلبك والكلى.





4. الشعور بالحرقة





الحموضة المعوية هي واحدة من أكثر الأعراض المعدية المعوية شيوعًا التي تحدث أثناء الحمل. يحدث ذلك عندما يتعذر على الصمام الموجود بين المعدة والمريء منع حامض المعدة من العودة إلى المريء ، مما يؤدي إلى تسرب حمض المعدة ، مما يؤدي إلى حرقة في المعدة.





5. حب الشباب





التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تسبب حب الشباب. يحدث عندما يكون هناك زيادة كبيرة في مستويات الاندروجين.





6. زيادة الوزن





زيادة الوزن أثناء الحمل أمر شائع ، لذلك تحتاجين إلى مراقبة نظامك الغذائي خلال الأشهر القليلة الأولى خاصة وانك ستلاحظين أن ثدييك والرحم يكبران.