AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد إعلانه الترشح نقيبًا للمحامين.. منافس لسامح عاشور يتراجع قبل تقديم أوراقه

الخميس 30/يناير/2020 - 01:01 م
سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
Advertisements
حمادة خطاب
تقدم الدكتور إبراهيم إلياس المحامى بالنقض بالترشح علي عضوية مجلس نقابة المحامين - استئناف القاهرة بدلًا من منصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، بعد إعلانه من قبل الترشح على هذا المنصب.

وقال إلياس عقب تقديم أوراقه: "توكلنا علي الله واستجابة لطلب زملاء المهنة ورسالة المحاماة المجيدة، ترشحت علي عضوية مجلس النقابة- استئناف القاهرة، إن أريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله.

وتم فتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين اليوم الخميس وحتى يوم الأحد، ويتم تقديم الطلبات يوميا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح عاشور يعتمد 7 اتحادات لشباب المحامين في 5 محافظات خلال إسبوع.. وافق على اتحاد محامين جنوب القليوبية لزيادة التعاون مع النقابة..ورحب بإتحاد الدفاع عن محامي الغربية للوقوف بجانب الأعضاء في أزماتهم

سؤال وجواب | كيف تحصل على خدمات نقابة المحامين وكارنيه العضوية ؟

منتصر الزيات يعلن عدم ترشحه على منصب نقيب المحامين.. وجبهة الإصلاح تعلق

انتخابات المحامين تقترب والمنافس غائب.. منتصر الزيات يعلن تراجعه عن الترشح.. وسامح عاشور يجوب المحافظات.. ووكيل النقابة: جداول المحامين أصبحت جاهزة تماما

انتخابات المحامين.. 3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين.. جبهة الإصلاح تدفع بـ رجائى عطية.. ومرتضى منصور الأبرز

فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المحامين.. وأربع أعضاء يتنافسون على منصب النقيب

ترشيحاتنا

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

هل حسم النادي الأهلي بطولة الدورى؟.. جماهير القطبين تجيب.. فيديو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

هل يقترب فيروس كورونا من مصر؟.. الصحة العالمية ترد

بعد قيادته ليفربول للفوز على وست هام محمد صلاح يتصدر تويتر

قرار جديد من محكمة دمنهور بشأن مرتكب مذبحة كفر الدوار

AdvertisementS

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى: العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

متجوزة عرفى.. مضيفة جوية تدعى اختطافها لمساومة والدتها على دفع فدية مليون جنيه

تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

الفلبين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور