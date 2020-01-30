بعد إعلانه الترشح نقيبًا للمحامين.. منافس لسامح عاشور يتراجع قبل تقديم أوراقه

تقدم الدكتور إبراهيم إلياس المحامى بالنقض بالترشح علي عضوية مجلس نقابة المحامين - استئناف القاهرة بدلًا من منصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، بعد إعلانه من قبل الترشح على هذا المنصب.





وقال إلياس عقب تقديم أوراقه: "توكلنا علي الله واستجابة لطلب زملاء المهنة ورسالة المحاماة المجيدة، ترشحت علي عضوية مجلس النقابة- استئناف القاهرة، إن أريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله.





وتم فتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين اليوم الخميس وحتى يوم الأحد، ويتم تقديم الطلبات يوميا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.