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توك شو

لتجنب أضراره.. الطريقة الصحيحة لتناول الإندومي

الخميس 30/يناير/2020 - 01:35 م
اندومي
اندومي
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ياسمين سامي
قالت الدكتورة آمنة إسماعيل، استشاري التغذية العلاجية والباطنة العامة، إن الإندومي ليس ضارا بالشكل المروج له، ولكن له أعراض تظهر نتيجة تناول كميات كبيرة منه.

وأضافت استشاري التغذية خلال لقائها مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر: "الإندومي ليس ضارا إذا تناولنا منه كمية محدودة، حيث أثبتت الأبحاث أن تناول أكثر من وجبتين في الأسبوع قد يسبب السمنة".
 
ونصحت استشاري التغذية العلاجية والباطنة العامة الأمهات قائلة: "اسمحي لطفلك بتناول وجبة واحدة فقط في الأسبوع مع تعديل القيمة الغذائية للوجبة بإضافة قطع خضار أو فراخ أو لحمة.
 
وتابعت استشارى التغذية: "الإندومي حاصل على موافقة وزارة الصحة إلا أنه اقترن بعدد من الأمراض منها أمراض الجهاز العصبي وقد يسبب اضطرابات قلب سريعة وإحمرار للوجه في حال تناول كميات كبيرة منه".
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