وزيرة التضامن: سلسلة تدريبات لذوي الاحتياجات قبل تعيينهم بالمطاعم.. فيديو

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مطعما جميع عامليه من ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الهمم.

وقالت "القباج" خلال لقائها مع فضائية اكسترا نيوز: ان الوزارة تعمل علي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وانه تم إجراء سلسلة تدريبات قبل تعيينهم بالإضافة الي توفير تأمين صحي واجتماعي وتوفير وسائل مواصلات.





جاء ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضي لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة "حياة جديدة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.