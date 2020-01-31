صدفة غريبة كشفتها .. حكاية عين حلوان وجرب العساكر

الأمراض الجلدية
تعتبر كابريتاج حلوان قبلة الكثير من المرضى ، نظرا لأنها تحتوى على كمية الكبريت المعالِجة تصل نسبتها إلى 27 بالمائة، وهي من أغنى المياه المعدنية الطبية لكثير من الأمراض الجلدية والآلام الروماتيزمية والمفصلية وأمراض الكبد.
عين حلوان توجد فوق مستوى النيل بما يقرب من 33متر ويبعد عنها النيل بمسافة تقدر بحوالي 4كيلو مترات ، والمنطقة الموجود فيها العيون تقدر بحوالي 4.5 كم في الناحية الشمالية الجنوبية وبحوالي 3.5 كم في الناحية الشرقية الغربية.
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عين حلوان و مرض الطاعون
عرفت عين حلوان في عصر المصريين القدماء وذكرت في حجر رشيد باللغة الهيروغليفية باسم "عين-آن" ، أما في عصر الخليفة عبد العزيز بن مروان فظهر اهتمام كبير بالمنطقة بعدما أجتاح مدينة الفسطاط مرض الطاعون ، في عام 690 م فقرر الخليفة ارسال كشافين لكي يكتشفوا مكان صحي لإقامته، فتوقفوا في حلوان وأقام ثكنات للجنود ونقل الدواوين إليها، ثم تم اهمالها في العصور التالية قبل عهد الخديو عباس.
الجرب
وبدأت قصة العين من جديد في عام 1849م بعهد الخديو عباس ، كان الجيش يعسكر بالقرب من حلوان وتصادف أن أصيب العديد من الجنود بالجرب وكان أحد هؤلاء الجنود يتجول في الصحراء ناحية التلال فاكتشف مياه غريبة تحتوي على كبريت .
علاج طبيعي
هرع الجندي إليها وما أن اغتسل فيها حتى تناقصت حكة الجلد وشفي منها، فأخبر رفاقه بالأمر وشفوا مما أصابهم، ووصلت أخبار هؤلاء العسكر للخديوي فأرسل الجنود المصابين بالأمراض الجلدية والروماتيزمية إلى عيون حلوان وكان يتبعهم كذلك العديد من المدنيين، ويقيمون في خيام ويحفروا حفرًا ليخرج بها الماء الشافي.
وفي صيف العام 1868م أرسل الخديوي لجنة لدراسة هذه العيون وأصدر بعدها فرمانًا ببناء منتجع حراري، وتم الانتهاء منه عام 1871م وبني فندق بالقرب منها .
منتجع سياحي
وازدهرت المنطقة فى عام 1899م بعدما افتتح عباس حلمي الثاني عيون حلوان الكبريتية بعد تشييد مجموعة الحمامات الحالية واندفع السائحين إليها من مختلف البلدان وهنا بدأت حلوان تصبح منتجع سياحي.
طراز إسلامي
وفي العصر الحالي وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل محافظة القاهرة على تطوير شامل لمركز حلوان الكبريتي للطب الطبيعي والاستشفاء المعروف باسم "كابريتاج حلوان"، والذي تم تأسيسه منذ عشرات السنين على طراز إسلامي ومقام على 3 أفدنة ويضم 38 حجرة للعلاج بالمياه الكبريتية وغرفًا للاستراحة، و10 شاليهات لإقامة المرضى على بعد خطوات من أماكن العلاج وجميعها محاط بحدائق جميلة لتوفير مكان رفيع لإقامة المرضى، على أن يشمل التطوير المباني القائمة حاليًا ورفع كفاءتها وتطوير الحمامات الكبريتية مع توسعة مدروسة للمركز الطبي وزيادة عدد الشاليهات لجذب المترددين.