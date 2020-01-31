صدفة غريبة كشفتها .. حكاية عين حلوان وجرب العساكر

معدنية طبيعية ، بمجرد أن تطأ قدماك فيها تشعر وكأنها سلبت كل أوجاعك وآلامك، من أشهر العيون المائية في مصر ، إنها عين حلوان أو كابريتاج حلوان.





الأمراض الجلدية





تعتبر كابريتاج حلوان قبلة الكثير من المرضى ، نظرا لأنها تحتوى على كمية الكبريت المعالِجة تصل نسبتها إلى 27 بالمائة، وهي من أغنى المياه المعدنية الطبية لكثير من الأمراض الجلدية والآلام الروماتيزمية والمفصلية وأمراض الكبد.





عين حلوان توجد فوق مستوى النيل بما يقرب من 33متر ويبعد عنها النيل بمسافة تقدر بحوالي 4كيلو مترات ، والمنطقة الموجود فيها العيون تقدر بحوالي 4.5 كم في الناحية الشمالية الجنوبية وبحوالي 3.5 كم في الناحية الشرقية الغربية.





اقرأ أيضا:

عمرها 120 سنة .. شاهد صورة نادرة لـ شارع المعز

كان مصنعا للسجائر.. حكاية قصر أحمد خيري باشا الذي تحول إلى الجامعة الأمريكية

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور





عين حلوان و مرض الطاعون





عرفت عين حلوان في عصر المصريين القدماء وذكرت في حجر رشيد باللغة الهيروغليفية باسم "عين-آن" ، أما في عصر الخليفة عبد العزيز بن مروان فظهر اهتمام كبير بالمنطقة بعدما أجتاح مدينة الفسطاط مرض الطاعون ، في عام 690 م فقرر الخليفة ارسال كشافين لكي يكتشفوا مكان صحي لإقامته، فتوقفوا في حلوان وأقام ثكنات للجنود ونقل الدواوين إليها، ثم تم اهمالها في العصور التالية قبل عهد الخديو عباس.





الجرب





وبدأت قصة العين من جديد في عام 1849م بعهد الخديو عباس ، كان الجيش يعسكر بالقرب من حلوان وتصادف أن أصيب العديد من الجنود بالجرب وكان أحد هؤلاء الجنود يتجول في الصحراء ناحية التلال فاكتشف مياه غريبة تحتوي على كبريت .





علاج طبيعي





هرع الجندي إليها وما أن اغتسل فيها حتى تناقصت حكة الجلد وشفي منها، فأخبر رفاقه بالأمر وشفوا مما أصابهم، ووصلت أخبار هؤلاء العسكر للخديوي فأرسل الجنود المصابين بالأمراض الجلدية والروماتيزمية إلى عيون حلوان وكان يتبعهم كذلك العديد من المدنيين، ويقيمون في خيام ويحفروا حفرًا ليخرج بها الماء الشافي.