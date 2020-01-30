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ثقافة

الدبكة الفلسطينية تنشر نسائم الحرية بمعرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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طارق موسى

 شهدت قاعة المسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الخميس، عروضا فنية راقصة لـ ا"لدبكه الفلسطينية"،  وأغاني وطنية حماسية، ألهبت حماس الجمهور بالقاعة، قدمتها فرقة "الفالوجا" للفنون الشعبية الفلسطينية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 .


قدمت فرقة"الفالوجا" للفنون الشعبية الفلسطينية رقصات دبكة الشهيد، ودبكة فلسطين تاج على الراس، ودبكة دم فلسطيني،  بالإضافه إلى فواصل موسيقيه،  شملت عزف منفرد على آلة العود للفنان احمد نبيل،  وأغاني تراثيه ووطنية فلسطينية من غناء  مصطفى كفارنه، واحمد نبيل، والفنانة بتول .


 وتهتم فرقة"الفالوجا" للفنون الشعبية الفلسطينية ، بتقديم التراث الشعبي الفلسطيني،  والتأكيد على الهوية الفلسطينية وعروبة القدس وتقديم ذلك في قالب فني راقي.


 من جانبه قال الفنان مصطفى الكفارنة: "أن الفن وسيلة قويه جدًا لتغذية الروح الثورية والتحرر من الإحتلال، متمنيًا أن تحصل فلسطين على التحرر الكامل، والإنتصار على العدو الغاشم.


وأكدض اف"الكفارنة" أنه يكن كل الحب والإحترام والتقدير لكل أهل مصر على حسن الضيافة مؤكدًا أن مصر خط دفاع كبير عن فلسطين.

 

من جانبة قال رفيق الطويل مسؤول فرقه الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية : "أن الفن أسلوب مقاومة ضد الاحتلال، الذي ضيع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يسعى لإثبات هذه الحقوق في كل المحافل التي تشارك بها الفرقة".

 

يذكر أن الفرقة تأسست في عام1984، وتضم خليطا من الفنانين الفلسطينيين والمصريين، في صورة تعكس لحمة الشعبين، وقد شاركت الفرقة في عدة مهرجانات دولية في دول مختلفة  في مصر والجزائر وتونس والعراق والسودان، بالإضافة الي كندا وكوريا.

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