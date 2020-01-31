بعد اختياره شخصية معرض الكتاب 2020 .. ماذا تعرف عن المفكر جمال حمدان ابن القليوبية

تم اختياره ليكون شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 .. انه المفكر الكبير الدكتور جمال حمدان أحد أعلام الجغرافيا في القرن العشرين ..





ولد الدكتور جمال حمدان بقرية ناى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية فى 4 فبراير 1928م وتنتمى اسرته إلى قبيلة (بني حمدان) العربية وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1939، وحفظ القرآن الكريم على يد والده وكذلك تجويده وتلاوته ثم التحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية وحصل على شهادة الثقافة عام 1943، ثم حصل على التوجيهية الثانوية عام 1944.





وحصل حمدان على ليسانس الآداب في الجغرافيا من الجامعة المصرية بتقدير ممتاز عام 1948، وعُيّن معيدا بالكلية وسافر في بعثة في السنة التالية إلى إنجلترا لاستكمال دراساته العليا ليعود عام 1953 وقد حصل على درجة الدكتوراة، وانضم إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا إلى أن استقال عام 1969 وتفرغ للبحث والتأليف حتى وفاته.





اقرأ أيضا:

الباز يطالب النائب العام بفتح التحقيق في وفاة جمال حمدان

يوسف القعيد يطالب بجمع تراث جمال حمدان





قام الدكتور جمال حمدان بتأليف نحو 29 كتابًا و79 بحثًا ومقالة في مقدمتها كتاب شخصية مصر وفى عام 1967 أصدر كتابه "اليهود أنثروبولوجيًاط، والذي أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين.





وحصل على جائزة الدول التشجيعية في العلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة 1986م، وجائزة التقدم العلمي من الكويت 1992م، 1959، وكذلك حصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابه "شخصية مصر" عام 1411هـ ـ 1988.





وعرف جمال حمدان بعشقه الشديد لمصر والذي تجلى في كتابه الأهم "شخصية مصر - دراسة في عبقرية المكان" الذي يقع في أربعة أجزاء ضمت أربعة آلاف صفحة من القطع الكبير، وصدر على مدى عشر سنوات كاملة.





واشتهر حمدان بدفاعه عن الناصرية والقومية العربية وحركة الضباط الأحرار وكان يرى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو أول زعيم مصري يكتشف جوهر شخصية مصر السياسية.





من ناحية اخرى اشاد عدد من الاساتذة واهالى القليوبية باختيار وزارة الثقافة الدكتور جمال حمدان شخصية العام لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، والتى انطلقت خلال شهر يناير الجارى فى مركز المعارض .





وقال الدكتور محمد جاد بجامعة بنها ان الأعمال الكاملة للمفكر جمال حمدان تصدرت المعرض مشيرا الى نفاذ طبعة كاملة من موسوعة شخصية مصر للمفكر الراحل من منفذ مكتبة الأسرة في جناح الهيئة العامة للكتاب فى أول أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب.





فيما حرص طلاب جامعة بنها على المشاركة فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك من خلال تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب زيارة 700 طالب وطالبة إلى معرض الكتاب عبر أفواج طلابية.





وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه من أهم الفعاليات الثقافية وذلك بهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.





واشار السعيد إلى أن اختيار المفكر الكبير الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام، وهو من أبناء محافظة القليوبية التي تتواجد بها الجامعة، بمثابة رسالة لأبناء الجامعة على ضرورة الاجتهاد في التحصيل العلمي والبحثي واستكمال ما قدمه د.جمال حمدان من مسيرة كبيرة في خدمة الوطن.