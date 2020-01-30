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رياضة

جماهير الأهلي في السودان تؤازر البعثة.. وتطالب اللاعبين ببطولة إفريقيا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وحرصت الجماهير في السودان على مطالبة اللاعبين بالفوز بالبطولة الإفريقية واستعادة اللقب الغالي.

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