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حوادث

تموين الفيوم تضبط أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها سوق سوداء..صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:55 ص
اسطوانات بوتاجاز
اسطوانات بوتاجاز
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت حملة  من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم من ضبط أسطوانات بوتاجاز منزلى صغيرة الحجم و المخصصة للاستهلاك المنزلى قبل بيعها سوق سوداء بسنورس.


تشكلت الحملة بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و بتعليمات وإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق التجارية و ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وبإشراف المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير الرقابة والمهندس عوض الردينى رئيس قسم الرقابة على الأسعار .

تم تحرير محضر برقم ٣٧٠٧ جنح مركز سنورس لسنه ٢٠٢٠  ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .
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