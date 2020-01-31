تموين الفيوم تضبط أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها سوق سوداء..صور

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم من ضبط أسطوانات بوتاجاز منزلى صغيرة الحجم و المخصصة للاستهلاك المنزلى قبل بيعها سوق سوداء بسنورس.









تشكلت الحملة بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و بتعليمات وإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق التجارية و ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وبإشراف المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير الرقابة والمهندس عوض الردينى رئيس قسم الرقابة على الأسعار .





تم تحرير محضر برقم ٣٧٠٧ جنح مركز سنورس لسنه ٢٠٢٠ ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .