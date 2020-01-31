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تعليم

بهدف تدريب الطلاب والخريجين.. اتفاقية تعاون بين صيدلة المنوفية ومركز المعلومات الدوائية بالقاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:01 م
قســـم التعليــــم
أبرمت كلية الصيدلة جامعة المنوفية، اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة.

ونوهت الدكتورة أمل عيسى عميدة كلية الصيدلة جامعة منوفية، إلى أنه تم إبرام اتفاقية التعاون بين الدكتورة رحاب محرز، والدكتورة هبة قطب ممثلين عن مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة بحضور الدكتور محمد بدر مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، والدكتور شادى علام، الدكتورة مروى محفوظ بقسم الفارما.

وأشارت الدكتورة أمل عيسى عميدة كلية الصيدلة جامعة منوفية، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تمهيدا لعقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة ومركز المعلومات الدوائية.

ولفتت إلى أنه يأتي ذلك لتدريب الطلاب والخريجين على المعلومات الدوائية فى جميع الأقسام العلمية وذلك للالتحاق بسوق العمل وخلق فرص عمل للخريجين.
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