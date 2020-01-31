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ديني

كتاب عن شخصية الشعراوي وفكره الموسوعي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:59 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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محمود ضاحي
يعرض مجمع البحوث الإسلامية من خلال جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين كتاب الإمام محمد متولي الشعراوي، حيث يتضمن الكتاب جولة في فكره الموسوعي الفسيح للأستاذ الدكتور محمد رجب بيومي رحمه الله. 

ويستعرض الكتاب نشأة الإمام المباركة، مع بيان ملامح شخصيته وموهبته النادرة، والتأكيد على حب الناس له، ومعاملته الجميع بكرمه المعهود، كما يشير إلى ثقافته الواسعة التي نشأت من مداخلاته العلمية ورحلاته الهادفة، كما يبين الكتاب بعض القضايا المهمة التي تناولها فكر الإمام الشعراوي.

وفي سياق آخر، يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، غدا الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" يحاضر فيها أ.د/ أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات، الأسباب والعلاج"، يحاضر فيها أ.د/ محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمود الهواري، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، ويدير الندوة الدكتورة ناهد الخراشي، خبيرة الصحة النفسية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

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