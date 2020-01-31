تأهل 3 طلاب بالوادي الجديد لتصفيات مسابقة إلقاء الشعر

صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن تأهل ٣ طلاب لتمثيل قطاع التعليم بالمحافظة فى مسابقة الإلقاء الشعرى بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية. أعلن





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، على أن قطاعنا التعليمى بالتعاون مع أسرة التربية المسرحية حصد ٣ مراكز متقدمة بتصفيات مستوى القطاع الثاني والذي يشمل محافظات الصعيد.









وأوضح أنه قد أسفرت نتائج التقييم عن تأهل كل من الطالب مروان محمد إمام بالصف الخامس من مدرسة الغرغور الإبتدائية بالفرافرة ، والطالب محمد أيمن عيسي الصف الأول بمدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة والطالبة سلمى أحمد خلف بالصف الأول مدرسة الفتح الإعدادية .





وأشار مرغنى إلى دعمه الكامل للأنشطة التربوية بكافة أشكالها لما لها من عظيم الأثر فى تكوين شخصية متكاملة للطالب من خلال اكتشاف موهبته وميوله والعمل على صقل تلك الموهبة وتنميتها .







