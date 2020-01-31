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اللواء سمير راغب: الأتراك أكثر عدوانية من الإخوان تجاه مصر.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:40 م
للواء سمير راغب،
للواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية
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اسراء صبري
قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، إن القنوات التركية  والقطرية تهدف إلى الاستثمار والذي يتمثل في الاستثمار المادي وايضا السياسي، مشيرا إلى أن كل الأوجه الإعلامية العاملة في تلك القنوات أوجه حاقدة  علي أوطانها.

وأكد رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجيه، أثناء حواره على قناة اكسترا نيوز، على أن هناك أجندة تطابق ما بين الإخوان والأتراك، مشيرا إلى أن الأتراك قد يكونون أكثر عدوانية من الإخوان تجاه مصر.

وأشار اللواء سمير راغب، إلى أن المتلقي المثقف لا يتأثر بكل ما تقدمه تلك القنوات من أكاذيب، موضحا أن هناك بعض الأفراد يسير وراء تلك الشائعات نتيجة لجهلهم وقلة وعيهم.

وأضاف اللواء سمير الراغب، أن إعلام تركيا وقطر يطلق عليهم لقب المرتزقة، وهو يعمل على تطبيق كل ما يطلب منه مقابل المال، موضحا أن الجماعات المرتزقة أخطر من الإخوان، لأنها تقدم ما تريده الإخوان تحت ستار الإعلام.
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