اللواء سمير راغب: الأتراك أكثر عدوانية من الإخوان تجاه مصر.. فيديو

مغرضة وذراع الإخوان لبث الشائعات.. النواب يقدم أرقاما وحقائق تكذب ادعاءات رويترز عن مصر.. حسن السيد: الاستثمارات زادت بشكل غير مسبوق.. ونمتلك حرية في صناعة الدراما ليست موجودة في أي مكان آخر