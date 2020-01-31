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رياضة

سبورتنج براجا البرتغالي يتعاقد مع مهاجم برشلونة

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:18 م
الإسباني آبيل رويز
الإسباني آبيل رويز
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حسن العمدة
أعلن سبورتنج براجا البرتغالي، عن تعاقده مع الإسباني آبيل رويز، مهاجم برشلونة، اعتبارا من يناير الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الصفقة تمت مقابل 8 ملايين يورو، مع أحقية برشلونة في إعادة شرائه، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأراد رويز تحقيق قفزة في مسيرته الرياضية، من خلال الانتقال إلى نادٍ يمكنه من خلاله الحصول على دقائق أكثر للعب.

وكان رويز، يرغب في مغادرة برشلونة الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي النادي الكتالوني لم يسمحوا بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة أعلن، في وقت سابق اليوم، التعاقد مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، أحد أبرز مواهب براجا، اعتبارا من الصيف المقبل.
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