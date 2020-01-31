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مرأة

بجمبسوت قطيفة.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:27 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت قطيفة باللون الأسود، ذات أساور باللون الأبيض، وياقة باللون الأبيض.

وانتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا بكعب باللون الأسود؛ مما أعطاها مظهرا جذابا وأنثويا.

وأما من الناحية الجمالية؛ فوضعت المكياج الجذاب حيث استخدمت أحمر الشفاه باللون البني، مع القليل من البلاشر المناسب لبشرتها، مع رسم الحواجب.

وارتدت رضوى الشربيني مجموعة من الخواتم باللون الذهبي، وحلق في الأذن وعقدا باللون الذهبي أيضًا.

و أما عن شعرها الحرير، فاعتمدت على تسريحة شعر لأعلى مما يبرز ملامحها الرقيقة.

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