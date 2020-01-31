فايلر يجتمع مع الشناوي في نهاية مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في نهاية مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة على استاد الجوهرة.





شهدت الجلسة الاطمئنان على جاهزية اللاعب لمواجهة الهلال السوداني غدًا.





وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، استعدادًا لمواجهة الغد.





يذكر أن الأهلي يلتقي الهلال السوداني التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



