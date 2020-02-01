شاهد.. مصاب بفيروس كورونا ينتقم من الممرضات بالعطس في وجوههن

أخبرت الممرضات بمستشفى ووهان الصينية أحد مصابي فيروس كورونا الذي وقف أمام شباك الاستقبال بنقص الأدوية في المرفق الطبي فانتقم منهما بأغرب طريقة.

كانت الممرضتان تجلسان على مكتب متقابلتين، بينما وقف المصاب وبرفقته شخص آخر، مقدمًا ورقة في يديه إليهما لكن يبدو أنه لم يجد ما طلبه.

تظهر كاميرات مراقبة المستشفى المصاب وهو يرفع القناع الواقي من على وجهه ثم يعطس فورًا في وجه الممرضة الأولى ويكرر فعلته مع الممرضة الثانية.

وبهذا الانتقام الشنيع قرر معاقبتهما متعمدًا بالعطس في وجهيهما لنقل الفيروس إليهما، فركضتا بعيدًا وطلبتا الطوارئ لتدارك الموقف وفقًا لصحيفة جاكاراندا.

كان المصاب يعاني لمدة 4 أيام من ارتفاع درجة حرارته إلى 39 درجة مئوية تبعتها حمى شديدة، ويقول مصدر طبي أنه خرج عن شعوره عند إخباره بوجود نقص في الأدوية.