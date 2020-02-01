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أخبار العالم

سي. إن. إن: قرار مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب الأربعاء المقبل

السبت 01/فبراير/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، في أنباء عاجلة منذ قليل، أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصدر قراره النهائي بشأن الحكم في محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا يوم الأربعاء المقبل. 

وكان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، قال إن محاكمة الرئيس دونالد ترامب ستنتهي في غضون أيام. 

يأتي ذلك بعد لحظات من تصويت مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية الجمهورية، على منع استدعاء أي شهود أو تضمين وثائق جديدة خلال إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب. 

ويطالب الديمقراطيون باستدعاء شهود لتسليط المزيد من الضوء على محاولة ترامب إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق مع خصم ترامب الديمقراطي جو بايدن.

ولتحقيق هدفهم، فإنهم يحتاجون إلى إقناع أربعة على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين بالتصويت معهم لضمان تأييد أغلبية بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، في مسعى وصفه زعيم الديمقراطيين بالمجلس بأنه مهمة عسيرة.

حتى وإن تقرر استدعاء شهود، لا يراود الديمقراطيين أمل كبير في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لإزاحة ترامب عن منصبه.
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