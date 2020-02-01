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أخبار العالم

أول تعليق رسمي.. بيان عاجل من الإمارات بشأن خطة ترامب للسلام

السبت 01/فبراير/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، بيانًا قال فيه إنه من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية المقرر انعقاده اليوم واجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين المقبل حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة. 

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي واستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".

وأضاف: "الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن".

واستقبل رئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث أطلعه على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي,

وسيلقي عباس، السبت، خطابا أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يطرح فيه الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بخطة السلام. كما سيصدر عقب الاجتماع قرارا يعبر عن الموقف العربي.
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