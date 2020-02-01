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منوعات

عروس ترفض دعوة أخيها لحفل زفافها.. والسبب مثير للدهشة

السبت 01/فبراير/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ترغب أي عروس في يوم زفافها أن يلتف حولها أفراد عائلتها أجمعهم دون أن ينقص منهم فرد، حتى تكتمل فرحتها بهذا اليوم المنتظر، ولكن في حالة نادرة الحدوث قامت عروس بتجاهل دعوة أخيها لحفل زفافها ولسبب غريب للغاية.

وقالت عروس إنها لا تريد دعوة أخيها الذي يمتلك شهرة واسعة إلى حفل زفافها، وذلك لخوفها من خطف الأنظار منها في يومها الخاص، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وشاركت العروس قصتها على موقع "Redit" المخصص للأفراح، موضحة أن أخاها يعمل مذيعا، وهي ترغب في التأكد أن تكون محط أنظار الجميع.

وقالت: "نحن نعيش في بلدة صغيرة جدًا في جورجيا، وهي جزء من مجتمع الأقليات الفيتنامي وكان أخي دائمًا شبه مشهور بسبب إنجازاته"، مضيفة أن أخيها غير مثير للإعجاب ولكن القرية تقدس أعماله.

وجاءت التعليقات تتهم العروس البالغة من العمر 24 عامًا ستكون أنانية لعدم دعوة أحد أفراد العائلة المباشرين لسبب غيور غير ناضج.
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