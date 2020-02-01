طلاب الأزهر يقدمون الابتهالات والأناشيد الدينية لرواد معرض الكتاب

أدى طلاب وطالبات الأزهر من مختلف المحافظات بجناح الأزهر بمعرض الكتاب، العديد من الفقرات الإنشادية التي جذبت رواد جناح الأزهر، حيث تفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.





جاءت الابتهالات ممزوجة بأصوات عذبة جذبت رواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "قمر" ومقتطفات من نهج البردة للإمام البوصيري وغيرها من الأناشيد استحسانا من الجمهور واستحقت توافد ضيوف المعرض إليها.



