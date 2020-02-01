AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الأزهر يقدمون الابتهالات والأناشيد الدينية لرواد معرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 11:09 ص
طلاب الازهر
طلاب الازهر
Advertisements
قسم التعليم
أدى طلاب وطالبات الأزهر من مختلف المحافظات بجناح الأزهر بمعرض الكتاب، العديد من الفقرات الإنشادية التي جذبت رواد جناح الأزهر، حيث تفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.

جاءت الابتهالات ممزوجة بأصوات عذبة جذبت رواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "قمر" ومقتطفات من نهج البردة للإمام البوصيري وغيرها من الأناشيد استحسانا من الجمهور واستحقت توافد ضيوف المعرض إليها.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

فقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال الأزهر بجناحه في معرض الكتاب

غدا.. "الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوتان للأزهر في معرض الكتاب

لليوم الرابع على التوالي.. بانوراما الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب

خطبة بالإنجليزية وابتهالات دينية.. طلاب الأزهر يبهرون رواد معرض الكتاب

غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التنمر والتفكك الأسري

ترشيحاتنا

أردوغان يتهم موسكو بعدم تنفيذ الاتفاقيات مع أنقرة بشأن سوريا

شاهد.. الكلمات الأخيرة للأسطورة كوبي براينت قبل وفاته

علقة ساخنة لجميلة عوض بسبب فيلم بنات ثانوي .. شاهد

قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب

محسن محيي الدين: كنت بستلف من معاش والدتى رغم نجوميتي

هل يصيب الإنسان نفسه بالعين؟..وماذا يفعل إن حدث ذلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار