الملوخية مش واخدة حقها.. «الفلاحين» تدعو للاهتمام بزراعتها: بديل للخضراوات مرتفعة السعر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الملوخية من المحاصيل الصيفية المهمة والغنية بفيتامين (A) وفيتامين (B) إضافة إلى الكالسيوم الفوسفور ولها تأثير مهدئ للأعصاب والأغشية المعدة.





ولفت إلى أن أوراق الملوخية تستخدم طازجة أو مجففة وتساهم بصورة كبيرة كبديل غذائي مهم وإحداث توازن في الأسعار مع تقلب أسعار الطماطم المنافس القوي لها في الغذاء لدى معظم المصريين .





وأضاف أ بو صدام أن الملوخية يمكن زراعتها بسهولة داخل حديقة المنزل أو في أحواض بلاستيكية في شرفات المنازل عن طريق نثر بذورها وتغطيتها بالتربة بمقدار 1 إلى 1.5 سم ثم ريها ريه خفيفة كما يمكن زراعتها طوال العام وتزرع في الغالب بنهاية شهر فبراير حتى أكتوبر ما عدا الشهور التي تنخفض فيها درجة الحرارة لانها لا تتحمل البروده ولا تزرع في الأراضي المالحة لأنها لا تتحمل الأملاح وتجود في الأراضي جيدة الصرف و التهوية ويمكن زراعتها تحت أشجار الفاكهة ويمكن تحميلها مع الذرة الشامية بعد الانتهاء من العزقة الأخيرة .





وتابع "يحتاج الفدان نحو 9 كيلو بذور في الموسم الدافئ ويصل إلى 30 كيلو في الجو البارد لانخفاض الإنبات وفي الظروف المناخية المناسبة تحصد الملوخيه بعد 50 يوما تقريبا وتزيد إلى 70 يوما في حالة الجو البارد ويعطي الفدان نحو 3 أطنان ملوخية خضراء".





وأشار عبدالرحمن إلى أنه آن الأوان لتحسين أصناف الملوخية، بمصر حيث تقتصر الزراعة على الصنف البلدي، مشيرا إلى أن الملوخية تتمتع بمزايا عديدة حيث يمكن تجفيفها وحفظها بسهولة مما يمكن الدولة من حفظها وطرحها بالأسواق في أي وقت ترتفع فيه أسعار الخضراوات المنافسة الأخري وخاصة في فترات ما بين العروات أو تعرض أي محصول خضري لعوامل طبيعية تقلل من انتاجه لتصبح الملوخيه البديل المتوفر دائما.