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محافظات

الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد

السبت 01/فبراير/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، جولة تفقدية داخل مستشفى أطفال النصر التخصصى ببورسعيد ، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى ، رافقه خلالها دكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد .

وخلال جولته ، حرص اللواء عادل الغضبان على تفقد أقسام المستشفى بما فى ذلك أقسام الأشعة والمسح الذرى وقسم قسطرة القلب والطوارىء والعناية المركزة وغيرها ، للتأكد من مستوى الرعاية والخدمة الطبية المقدمة للمواطن داخل المستشفى ، كما أطلع المحافظ على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والتى تتميز بها مستشفى النصر ، مستمعا لشرح موجز عن كيفية جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى ، والقيام بعمليات تشهدها بورسعيد للمرة الأولى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل ، وأوضح أحد الأطباء المختصين أنه مستشفى النصر التخصصى شهدت إجراء أول عملية قلب مفتوح بدون  جراحه والمزيد من العمليات التى تتم لأول مرة فى مدن القنال .

وفى نفس السياق، توجه اللواء عادل الغضبان للصيدلية الخاصة بالمستشفى وتعرف على مدى توافر مخزون الأدوية المتنوعة التى يتطلبها المريض، كما تضمنت الجولة، المرور على المرضى داخل الأقسام المختلفة وسؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة داخل المستشفى وفى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أكد المواطنين على رضاهم وشكرهم للمستوى الطبى المتميز الذى لمسوه داخل المستشفى ، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمة من جانب كافة القائمين داخل هذا الصرح الطبى .

وأكد محافظ بورسعيد، أن مستشفى النصر شهدت حاليا طفرة ونقطة تحول كبيرة خلال زمن قياسى ، فى إطار التحول الجديد الذى تشهده محافظة بورسعيد ، مشيرا أن هناك متابعة مستمرة من كافة الجهات المعنية للوصول بمستوى التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى بما يقدم للمواطن أفضل الخدمات الطبية والصحية .
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
الغضبان: مستشفى أطفال النصر كيان طبي عظيم على أرض بورسعيد
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