التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج





وبدأ ليستر سيتي المباراة بتشكيل: كاسبر شمايكل - بينجامين تشايلويل - كاجلار سويونكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس - أيوزي بيريز - ويلفريد نديدي - جيمي فاردي.





فيما جاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي: ويللى كاباييرو - أنتونيو روديجر - أندرياس كريستينسن - رييس جاميس - سيزار ازبيليكويتا - جورجينهو - نجولو كانتي - ماسون مونت - بيدرو رودريجيز - تامي أبراهام- كالوم هودسون أودوي.





وحاول تشيلسي أن يسيطر على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 51%، مقابل 49% لأصحاب الأرض.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، متفوقًا على تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

فرض التعادل السلبي، سيطرته على الشوط الأول من لقاء ليستر سيتي، وضيفه تشيلسي، الذي يجمع بينهما الآن على ملعب "ووكرز"، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".